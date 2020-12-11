GAZİANTEP - İslahiye Adliyesinde HES kodu uygulaması - Son Dakika

İslahiye Adliyesine girişte koronavirüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

Adliye binası girişine kurulan kabindeki görevli, adliyeye giriş yapanların HES kaydını kontrol ederek içeri alıyor.

Adliyeye giriş yapanlar dezenfektan ve kolonya ile karşılanırken ateşleri de görevli tarafından ölçülüyor.

Adliyeye gelen vatandaşlar, salgın döneminde yapılan HES kodu uygulamasının yerinde olduğunu, bu durumdan memnun olduklarını kaydetti.