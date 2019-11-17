Son Dakika Haberleri: İslahiye Anadolu Lisesi, Erzin Yeşilkent'e 3-0 mağlup oldu
Son Dakika Spor İslahiye Anadolu Lisesi, Erzin Yeşilkent'e 3-0 mağlup oldu - Son Dakika Spor

İslahiye Anadolu Lisesi, Erzin Yeşilkent'e 3-0 mağlup oldu

6 saat önce

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Erzin Yeşilkent Spor'a 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Erzin Yeşilkent Spor'a 3-0 yenildi.

İslahiye Anadolu Lisesi, Opet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda, Erzin Yeşilkent Spor ile karşılaştı.

Karşılaşmadan konuk takım 3-0 galip ayrıldı.

Müsabakayı Belediye Başkanı Kemal Vural ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, okul müdürleri ve vatandaşlar izledi.

İslahiye Anadolu Lisesi, Erzin Yeşilkent'e 3-0 mağlup oldu

Anadolu Lisesi, Yeşilkent, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:27 Kaynak: AA
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