İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kan Bağışı Çağrısı
1 saat önce
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural
, vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.
İkinci kez belediye başkanlığına seçilen Vural, Demokrasi Meydanı
'nda konuşlandırılan Türk Kızılayı
'na ait araçta kan verdi.
Vural, kan bağışının önemine dikkati çekerek, vatandaşların da kan bağışında bulunmalarını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:02 Kaynak: AA
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