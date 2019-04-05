Son Dakika Haberleri: İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kan Bağışı Çağrısı

İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kan Bağışı Çağrısı

1 saat önce

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kan Bağışı Çağrısı, System.String[]
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

İkinci kez belediye başkanlığına seçilen Vural, Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan Türk Kızılayı'na ait araçta kan verdi.

Vural, kan bağışının önemine dikkati çekerek, vatandaşların da kan bağışında bulunmalarını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:02 Kaynak: AA

Demokrasi Meydanı, Kemal Vural, Güncel
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