İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti - Son Dakika

İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
GAZİANTEP - Gaziantep in İslahiye ilçesi Belediye Başkanı Kemal Vural ın annesi vefat etti
Belediye Başkan Kemal Vural ın annesi Gürcü Vural tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Gürcü Vural ın cenazesi İslahiye Sıdıkka Tayyar Camiinde öğle namazına müteakip, sonrası kılınan cenaze namazının ardından İslahiye mezarlığında aile kabristanında toprağa verildi.
- Kaynak: İHA
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