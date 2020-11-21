İslahiye Belediye Başkanı Vural, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu - Son Dakika

İslahiye Belediye Başkanı Vural, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
21.11.2020 13:29
Gaziantep'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.
Gaziantep'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.
Vural, AA muhabirine, dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını söyledi.
Sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin doktorların kontrolünde evde devam ettiğini aktaran Vural, "Hayır dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Lütfen kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin." ifadelerini kullandı.
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