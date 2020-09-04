İslahiye Belediye Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

İslahiye Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yapıldı.
İslahiye Belediyesi meclis toplantısı, Belediye Başkanı Kemal Vural başkanlığında Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Vural, toplantıya sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak katıldı.
İkişerli düzenle masaya oturan meclis üyeleri arasında yaklaşık bir metre mesafe bırakıldı.
Toplantıda faaliyet raporu okundu, imar ve plan bütçe konuları görüşüldü.
Belediye olarak alınan Kovid-19 tedbirlerine uyulması konularına da değinildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:57 - Kaynak: AA
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