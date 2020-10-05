İslahiye Belediye Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Toplantıda görüşülen imarla ilgili 4 maddeden 3'ü ilgili komisyona havale edildi.

İkişerli düzenle masaya oturan meclis üyeleri arasında yaklaşık bir metre mesafe bırakıldı.

Meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Vural, toplantıya sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak katıldı.

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