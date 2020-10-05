İslahiye Belediye Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

İslahiye Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
İslahiye Belediyesi meclis toplantısı, Belediye Başkanı Kemal Vural başkanlığında Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Vural, toplantıya sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak katıldı.
İkişerli düzenle masaya oturan meclis üyeleri arasında yaklaşık bir metre mesafe bırakıldı.
Toplantıda görüşülen imarla ilgili 4 maddeden 3'ü ilgili komisyona havale edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:35 - Kaynak: AA
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