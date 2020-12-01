İslahiye Belediye Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

İslahiye Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

İslahiye Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısı yapıldı.

İslahiye Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısı yapıldı. İslahiye Belediye Meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan başkanlığında, Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Meclis üyeleri ve Belediye Başkan Vekili Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan toplantıya sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske ile katıldı. Mecliste gündem maddeleri görüşüldü.

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