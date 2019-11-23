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İslahiye Belediyesi "1. Kitap Günleri" başladı
6 saat önce
İslahiye Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Kitap Günleri" başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:02 Kaynak: AA
İslahiye Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Kitap Günleri" başladı.
İslahiye Belediyesi Kütür Merkezi'nde açılışı yapılan "1. Kitap Günleri" 23 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.
"1. Kitap Günleri"nin açılışını yapan Belediye Başkanı Kemal Vural, kültürel etkinlikleri belediye olarak önemsediklerini belirtti.
Okumanın önemine dikkat çeken Vural, etkinlik kapsamında yazarlarla söyleşi ve imza günü de gerçekleştirileceğini kaydetti.
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