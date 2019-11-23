Son Dakika Haberleri: İslahiye Belediyesi "1. Kitap Günleri" başladı
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İslahiye Belediyesi "1. Kitap Günleri" başladı

6 saat önce

İslahiye Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Kitap Günleri" başladı.

İslahiye Belediyesi

İslahiye Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Kitap Günleri" başladı.

İslahiye Belediyesi Kütür Merkezi'nde açılışı yapılan "1. Kitap Günleri" 23 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.

"1. Kitap Günleri"nin açılışını yapan Belediye Başkanı Kemal Vural, kültürel etkinlikleri belediye olarak önemsediklerini belirtti.

Okumanın önemine dikkat çeken Vural, etkinlik kapsamında yazarlarla söyleşi ve imza günü de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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