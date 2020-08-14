İslahiye Belediyesi kurduğu atölyeyle ilçenin ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

İslahiye Belediyesi kurduğu atölyeyle ilçenin ihtiyaçlarını karşılıyor

İslahiye Belediyesi tarafından 5 yıl önce açılan atölyede, çöp konteynerinden parklardaki bank ve kamelyalara kadar birçok ürünün üretimi yapılıyor.

İslahiye Belediyesi tarafından 5 yıl önce açılan atölyede, çöp konteynerinden parklardaki bank ve kamelyalara kadar birçok ürünün üretimi yapılıyor.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere, açtıkları atölyenin ilçe için bir kazanç olduğunu, fabrika gibi üretim yaptıklarını söyledi.

Belediyenin tüm ihtiyaçlarını atölye üzerinden karşıladıklarını ifade eden Vural, dışarının yarı fiyatına üretim yaptıklarını kaydetti.

Kurdukları atölye sayesinde belediyeye 5 milyon lira katkı sağladıklarına dikkati çeken Vural, sadece kendilerinin değil tüm kamu kurumlarının da ihtiyaçlarını karşılandığını ifade etti.

Vural, park ve bahçelerdeki kamelya, bank yapımı için kullandıkları ağaçların atıklarını da ekmek fabrikalarına verdiklerini, karşılığında aldıkları ekmekleri işçilere dağıttıklarını belirtti.

Yerli ve milli üretimin altını çizen Vural, kaliteli ve ucuz üretim yaparak israfı engellediklerini sözlerine ekledi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere, açtıkları atölyenin ilçe için bir kazanç olduğunu, fabrika gibi üretim yaptıklarını söyledi.

Belediyenin tüm ihtiyaçlarını atölye üzerinden karşıladıklarını ifade eden Vural, dışarının yarı fiyatına üretim yaptıklarını kaydetti.

Kurdukları atölye sayesinde belediyeye 5 milyon lira katkı sağladıklarına dikkati çeken Vural, sadece kendilerinin değil tüm kamu kurumlarının da ihtiyaçlarını karşılandığını ifade etti.

Vural, park ve bahçelerdeki kamelya, bank yapımı için kullandıkları ağaçların atıklarını da ekmek fabrikalarına verdiklerini, karşılığında aldıkları ekmekleri işçilere dağıttıklarını belirtti.

Yerli ve milli üretimin altını çizen Vural, kaliteli ve ucuz üretim yaparak israfı engellediklerini sözlerine ekledi.

İslahiye Belediyesi kurduğu atölyeyle ilçenin ihtiyaçlarını karşılıyor

Kemal Vural, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 17:07

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye Belediyesi kurduğu atölyeyle ilçenin ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika
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