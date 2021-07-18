İslahiye Belediyesi mezarlık ve türbelerde bayram temizliği yaptı - Son Dakika

İslahiye Belediyesi mezarlık ve türbelerde bayram temizliği yaptı

Gaziantep'in İslahiye Belediyesi tarafından ilçedeki mezarlıklar ve türbelerde Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışması yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye Belediyesi tarafından ilçedeki mezarlıklar ve türbelerde Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışması yapıldı. İslahiye Belediyesi temizlik ekipleri yıl boyu düzenli olarak yaptıkları mezarlık bakım ve temizlik işlerini Kurban bayramı öncesi yoğunlaştırdı. İlçe Asri Mezarlıkla Çerçili Mahallesi'nde bulunan İbrahim Sani Baba Türbesi'nde bakım ve temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, ziyaret için alanları hazır hale getirdi.

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