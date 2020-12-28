İslahiye Belediyesi'ne temizlik aracı desteği - Son Dakika

İslahiye Belediyesi'ne temizlik aracı desteği

28.12.2020 14:17
İslahiye Belediyesi'ne temizlik aracı desteği, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliğince, İslahiye Belediyesi'ne 2 adet temizlik aracı hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliğince, İslahiye Belediyesi'ne 2 adet temizlik aracı hibe edildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, ilçeye verilen destekten dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Vural, açıklamasında, "2014 yılında görevi devraldığımızda merkezde 1 adet temizlik aracı vardı, hurdaya ayrıldı. Beldelerden 4 adet eski temizlik aracı geldi. Şuan 71 mahallemize 15 adet yeni temizlik aracı ile hizmet vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin, Kemal Vural, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye Belediyesi'ne temizlik aracı desteği - Son Dakika


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