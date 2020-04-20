İslahiye Belediyesi temizlik ekiplerinden dezenfekte çalışması - Son Dakika

İslahiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlattıkları hijyen ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı alanları önce özel solüsyonlarla yıkıyor, ardından da dezenfektanlarla dezenfekte ediyor.



Cadde ve sokaklar, meydanlar, parklar, dolmuş durakları gibi alanlarda buharlı ve basınçlı temizlik araçlarıyla yıkama çalışması yapılırken, çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor. Çöp konteynerleri çöplerin alınmasının ardından önce konteyner yıkama makinesi ile yıkanıyor, ardından da dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor.

Ekipler, ayrıca kullandıkları ekipman ve araçları da düzenli olarak dezenfekte ediyor.