İslahiye Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiye Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

İslahiye Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

6 saat önce

İslahiye Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

İslahiye Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Belediye temizlik personeli tarafından çöpe atılmış ekmekler toplanarak biriktirildi. Toplanan ekmekler Beypınar Mevkisi ormanlık alana bırakıldı.

Belediye Başkanı Kemal Vural, her türlü canlıyı önemsediklerini belirterek, "Hayvan dostu bir belediye olarak yağan kar nedeniyle aç kalacağını düşündüğümüz sokak ve yaban hayvanları için seferber olduk. Temizlik ekiplerince çöpten toplanan ekmekleri yiyebilecekleri alana ulaştırdık. Vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz." dedi.

İslahiye Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Kemal Vural, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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