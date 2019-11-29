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İslahiye Belediyesi zabıtasından gıda denetimi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye belediyesi zabıta ekipleri yaptığı gıda denetiminde ele geçirdiği bozulmuş pastane ürünlerine el koyarak imha etti.

İslahiye Belediyesi zabıtasından gıda denetimi, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye belediyesi zabıta ekipleri yaptığı gıda denetiminde ele geçirdiği bozulmuş pastane ürünlerine el koyarak imha etti.


İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı diye ifade edilen bazı pastane ürünlerinin Kahramanmaraş'tan ilçedeki bakkal ve marketlere dağıtımı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler,ilçe merkezinde Muhammed A. yönetimindeki 27 MA 7880 plakalı panelvan araçta yaptıkları aramada tatlı, yaş pasta gibi ürünleri tespit etti.


Zabıta Müdürlüğü önüne çekilen araçta bulunan gıda ürünleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendislerinin yaptığı kontrol sonrası soğutuculu araçta taşınması gereken ürünlerin 22 derece sıcakta taşındığı, etiket ile son kullanım tarihlerinin bulunmadığı ve kremalarda bozulma olduğunu tespit etti.


Zabıta ekipleri kontrol sonrası imhasına karar verilen, 30 kilogram sütlü tatlı, 7 kilogram çikolatalı sütlü tatlı ve 25 kutu 12'şerli dilimli yaş pastaya el koyarak imha etti.

Zabıta Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Gaziantep, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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