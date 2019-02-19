İslahiye Belediyesinden Fiyat Denetimi
1 saat önce
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, pazar ve marketlerde sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, pazar ve marketlerde sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti. Zabıta
ekipleri, Sulumağara ve Yeşilyurt
mahallelerinde kurulan semt pazarları ile marketlerde sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.
İrsaliye ve faturaları inceleyen ekipler, ürünlerin etiket fiyatlarını faturalarla karşılaştırdı.
Ekiplerce, kontrollerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 Kaynak: AA
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