Son Dakika Haberleri: İslahiye Belediyesinden Fiyat Denetimi

İslahiye Belediyesinden Fiyat Denetimi

1 saat önce

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, pazar ve marketlerde sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.

İslahiye Belediyesinden Fiyat Denetimi, System.String[]
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, pazar ve marketlerde sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.


Zabıta ekipleri, Sulumağara ve Yeşilyurt mahallelerinde kurulan semt pazarları ile marketlerde sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.

İrsaliye ve faturaları inceleyen ekipler, ürünlerin etiket fiyatlarını faturalarla karşılaştırdı.

Ekiplerce, kontrollerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Zabıta, Güncel
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