İslahiye Çınarcık deresinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

İslahiye Çınarcık deresinde erkek cesedi bulundu

20.12.2020 20:43
İslahiye Çınarcık deresinde erkek cesedi bulundu, System.String[]

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çobanlar, dere kenarınoda Suriye uyruklu İmad Ali'nin (31) cesedini buldu.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çobanlar, dere kenarınoda Suriye uyruklu İmad Ali'nin (31) cesedini buldu.

Olay, Nurdağı'na bağlı Güngören Mahallesi kırsalında koyun otlatan çobanlar, Çınarcık deresi kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde dere kenarında yatan kişinin İmad Ali olduğu ve öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İmad Ali'nim cansız bedeni İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Dereyı geçmek isterken ayağının kayması sonucu düşüp başını kayalıklara çarpması ile yaşamını yitirdiği tahmin edilen Ali'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


İslahiye Çınarcık deresinde erkek cesedi bulundu
İslahiye Çınarcık deresinde erkek cesedi bulundu

Gaziantep, Çınarcık, Nurdağı, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İslahiye Çınarcık deresinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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