İslahiye'de 10 bin 468 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ana okulu, ilkokulun tamamı ile ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için ders zili çaldı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 32 okulda 6061 ilkokul, 30 okulda 1440 ortaokul ve 17 lisede de 2 bin 967 olmak üzere 10 bin 468 öğrenci için ders zili çaldı. Öğrenciler haftada 2 gün, 2 grup halinde okula giderek yüz yüze ders görecek.

Sabah saatlerinde velileri ile okullarına gelen öğrenciler, uzun aradan sonra ders işleyecek oldukları için mutlu olduklarını ifade etti. Öğretmenleri de öğrencilere uyması gereken kuralları hatırlattı.