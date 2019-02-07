Son Dakika Haberleri: İslahiye'de 11 Kişilik Ailenin Yaşadığı Ev Yenilenmek Üzere Yıkıldı

İslahiye'de 11 Kişilik Ailenin Yaşadığı Ev Yenilenmek Üzere Yıkıldı

1 saat önce

Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 11 kişilik Göçer ailesinin yaşadığı 2 odalı ev riskli yapı olduğu için belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İslahiye'de 11 Kişilik Ailenin Yaşadığı Ev Yenilenmek Üzere Yıkıldı, System.String[]
Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 11 kişilik Göçer ailesinin yaşadığı 2 odalı ev riskli yapı olduğu için belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Belediye yıkılan evin yerine aileye yenisini yapacak.

İlçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde, İbrahim Göçer (71)'in eşi ve 9 çocuğu ile birlikte yaşadığı 2 odalı toprak ev riskli durumda olduğu için İslahiye Belediyesi tarafından kontrollü olarak yıkıldı. 11 kişilim aile ise kirası belediye tarafından ödenmek üzere geçici olarak başka bir eve taşındı. Belediye yıkılan evin yerine yeni birini yaparak aileye verecek.

Ailenin kızlarından Fatma Göçer, Burada doğduk, çocukluğumuz bu toprak evde geçti. Bize yardım elini uzatarak yeni ev yapacak olan Belediye Başkanımız Kemal Vural'dan Allah razı olsun dedi. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise Sosyal Belediyecilik anlayışımızla 5 yılda 15 yoksul vatandaşımıza yeni ev yaptık. İnsanların yaşamlarını sürdürmesi için temel ihtiyaçları var beslenme, barınma gibi. Bizde 11 kişinin yaşadığı, yıkılmak üzere olan toprak evi yıkarak ailemize inşallah daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürecekleri ev yapacağız. Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:56 Kaynak: DHA

Gaziantep, DHA, Güncel
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