İslahiye'de 2 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 'Geleceğe nefes' kampanyasında 2 bin fidan toprakla buluşturulup can suyu verildi.

Ağalarobası Mahallesi kırsalında düzenlenen törende daha önce yangın çıkan alana 2 bin fıstık çamı, karaselvi, meşe, badem olmak üzere 2 bin fidan toprakla buluşturulup can suyu verildi.