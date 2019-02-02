Son Dakika Haberleri: İslahiye'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

İslahiye'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

9 dakika önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 4 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İslahiye'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 4 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde çeşitli semtlerdeki 4 evde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin araştırma başattı. Olay yerindeki parmak izleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, hırsızlık şüphelilerinin A.E. ve N.K. olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis, A.E. ile N.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde çalıntı 2 tablet, 1 televizyon ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:57 Kaynak: DHA

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