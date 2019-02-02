İslahiye'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 4 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 4 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde çeşitli semtlerdeki 4 evde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin araştırma başattı. Olay yerindeki parmak izleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, hırsızlık şüphelilerinin A.E. ve N.K. olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis, A.E. ile N.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde çalıntı 2 tablet, 1 televizyon ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Gaziantep

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor

Ateizm Derneği, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Destek Verdi

İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı

Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti