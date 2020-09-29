DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

İslahiye'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, geçen pazar günü İslahiye- Hassa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Bilal P. yönetimindeki 27 ACV 967 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Osman T.'nin kullandığı 01 ACJ 335 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Güvenlik kamera görüntüsüKaza yeriGörgü tanığı röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı

ANTALYA'da arkadaşı eski Özel Harekat Polisi Hakan B.'nin öldürüp ormanlık alanda yakmaya çalıştığı CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.Olay, dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Eski arkadaş oldukları belirtilen Hasan Haluk Yalçın ile Hakan B., bir mekanda alkol almaya başladı. Hakan B., iddiaya göre Yalçın'dan 30 bin liralık alacağını isteyince aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavganın ardından Hakan B. ile Yalçın ormanlık alana gitti. Hakan B. burada Hasan Haluk Yalçın'ı tabancayla vurarak öldürdü, ardından da cesedini yakmak için ormanı ateşe verip, bölgeden ayrıldı.Çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edip söndüren ekipler, yaptıkları araştırmada CHP eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yalçın'ın cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı Sanayisi'nde büfe işleten emekli özel hareket polisi Hakan B.'yi evinde gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Hakan B. ifadesinde, "Kendisinden 30 bin lira alacağım vardı. Onu istedim. Aramızda tartışma çıktı. Ben de ormanlık alana götürüp, tabanca ile öldürdüm. Daha sonra ormanı ateşe verdim" dedi.Otopsi işlemlerinin ardından Hasan Haluk Yalçın'ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı. Yalçın'ın cenazesi, öğle vakti Uncalı Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Döşemealtı Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Şüpheli Hakan B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Adli tıp dış plan görüntüYakınlarının morg önünde görüntüsüCenazenin alınmasıCenaze aracının mezarlığa gidişi

HABER: Semih ERSÖZLER-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kardeşini öldürüp, cesedini ilaçlama tankına atmaktan yargılanan ağabeye 17,5 yıl hapis

Bursa'da tarım ilaçlama tankında cansız bedeni bulunan Yunus Emre Akyol'u (9) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan ağabeyi Ömer Faruk Akyol (18), olay tarihinde yaşının 17 olması ve iyi hal indirimiyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Akyol'un avukatı, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, ölen kardeşin cansız bedeninde ağabeye ait DNA örneği bulunamamasını gerekçe göstererek, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Olay, geçen yıl 31 Temmuz'da Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Akyol akşam eve gelmeyince aile, oğullarını aramaya başladı. Aramalardan bir sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve arama- kurtarma ekipleri, 2 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonunda, aileye ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içinde Yunus Emre Akyol'un cesedi bulundu. Küçük çocuğun ağabeyi Ömer Faruk Akyol, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Ağabey Akyol, kardeşini öldürüp, ilaçlama tankına attığını itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Akyol, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.'KARDEŞİMİ BEN ÖLDÜRMEDİM'Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ömer Faruk Akyol, savunmalarında kardeşini öldürmediğini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu. YUNUS EMRE'NİN ÜZERİNDE, AĞABEYİNE AİT DELİL BULUNAMADIYargılama sırasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden gelen raporda ise "Yunus Emre Akyol'a el tırnak içleri, kıyafetleri, saçları, vücudu ile tutuklu ağabeyi Ömer Faruk Akyol'a ait kan, saç, tükürük ve tırnak örnekleri incelenmiş; DNA testleri sonucunda, Yunus Emre'nin tırnağında, kıyafetinde, vücudunda ağabeyi Ömer Faruk Akyol'a ait hiçbir delile rastlanılmamıştır" denildi.AĞABEYE 17 YIL 6 AY HAPİSMahkeme heyeti, kardeşi Yunus Emre Akyol'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Ömer Faruk Akyol'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından da cezayı, suçu işlediği tarihte 17 yaşında olmasını göz önünde bulundurarak 21 yıla, iyi hal indirimiyle de 17 yıl 6 aya düşürdü.KARAR İSTİNAFA TAŞINDITutuklu Ömer Faruk Akyol'un avukatı Beytullah Çakır, kararı Bursa İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Avukat Çakır, müvekkilinin 14 aydır tutuklu bulunduğunu, yargılama sırasında kardeşini öldürmediği yönünde savunma yaptığını hatırlatarak, "İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığı'nın raporunda da kardeşinin kıyafetlerinde, ağabeyine ait hiçbir delile rastlanılmadı. Tanker üzerinde Ömer Faruk'un 10 parmağından hiçbirine ait iz bulunmadı. Bu nedenle kararın İstinaf Mahkemesi'nde bozulmasını bekliyoruz" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEBURSA

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16 büyükbaş, sineklerden bulaşan '3 gün' hastalığından öldü

ADIYAMAN'da, 3 köyde, 16 büyükbaş hayvan '3 gün hastalığı' olarak bilinen hastalık nedeniyle telef oldu.Merkeze bağlı Kuyulu, Gümüşkaya ve Işıklı köylerinde 16 büyükbaş hayvan telef oldu. İhbarlar üzerine köylere giderek inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların 3 gün hastalığı olarak bilinen sineklerden geçen virüsün neden olduğu hastalık nedeniyle öldüğünü belirledi. Köylerde sinek ve sıtmaya karşı ilaçlama yapıldı. Kuyulu Köyü Muhtarı Şevket Aydın, diğer hayvanların da ölmemesi için veterinerlerin tedaviye başladığını ifade etti.'3 gün' hastalığı kısa süreli ateş, titreme, topallık ve kaslarda güçsüzlükle ortaya çıkan bir sığır hastalığı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Köyden drone görüntüsüKöyün tabelasıBüyük baş hayvanlarHayvanların tedavi edilmesiYetkililerin vatandaşlara bilgi vermesiKuyulu Köyü Muhtarı Şevket Aydın ile röportajÇiftçi Abdullah Aydın ile röp.Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN

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Doç. Dr. Avcı kalp hastalarını Covid-19'a karşı uyardı

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Avcı, koronavirüse yakalanan kalp hastalarının tedavi sürecini daha ağır geçirebileceğini, virüsü atlatan kişilerde de kalp yetmezliği başlangıcı olabileceğini belirterek, "Özellikle koronavirüs geçirenlerde ve belirli yaşın üzerinde olan kişlere kalp muayenesi yapmak gerekir. Eğer herhangi bir rahatsızlık tespit edilirse de hastalığın şiddetine göre belirli takipleri muhakkak öneriyoruz" dedi.Doç. Dr. Ahmet Avcı, dünyada yılda 17 milyondan fazla insanın kalp hastalığı yada kalp krizinden hayatını kaybettiğini söyledi. 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nü kutladıklarını ifade eden Dr. Avcı, "Çok basit önlemlerle tütün kullanımını bırakmak, fiziksel aktiviteleri arttırmak ve diyetimize dikkat etmek gibi çok basit aktivitelerle bu ölüm oranını çok ciddi oranda azaltabiliriz" dedi.Kalp hastalarının Covid-19 riski nedeniyle kontrollerini aksattığına dikkat çeken Dr. Avcı, şöyle dedi: "Hastalarımız hastaneye gelmekten çekiniyorlar, korkuyorlar. Lütfen hastanelere gelmekten çekinmeyin. Kontrollerini ihmal etmeyin. Bu şekilde sağlıklı kalalım sağlıklı yaşayalım. İzolasyon çok önemli. Onun dışında bol bol sıvı tüketmeli ve istirahatlere çok önemli kalp hastalarımızın. En ufak bir sorunda hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalılar. Çünkü bildiğimiz gibi kronik hastalıklarında kalp hastalıklarında da Covid hastalığı daha ağır seyredebilmekte. Erken teşhis ve erken tedavi özellikle korona hastalarında çok önemli. Korona hastalığı kalp üzerinde ve damarlar üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Kalp yetmezliği ya da kalp krizine neden olabiliyor. Onun için kalp hastalarında en ufak bir şikayetlerinde müracaat etmeleri gerekir."KOVİD-19'U ATLATMIŞ KİŞLERDE KALP YETMEZLİĞİ RİSKİDr. Avcı, koronavirüse yakalanıp iyileşen hastalarda kalp yetmezliği başlangıcı olabileceğini söyledi. Covid-19 tedavisi görmüş kişilerin mutlaka kalp sağlıklarını kontrol ettirmelerini tavsiye eden Dr. Avcı, "Korona enfeksiyonu geçiren hastalarda kalp yetmezliği gelişebiliyor yada mevcut kalp yetmezliği ilerleyebiliyor. Enfeksiyona bağlı kalp kası tutulması da olabiliyor. Özellikle koronavirüs geçirenlerde ve belirli yaşın üzerinde kalp muayenesi yapmak gerekir ve eğer herhangi bir rahatsızlık tespit edilirse de hastalığın şiddetine göre belirli takipleri biz muhakkak öneriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Üniversiteden detay-Doç. Dr. Ahmet Avcı ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Osmaniye'de defne yaprağı hasadı OSMANİYE'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde, köylülerin en önemli geçim kaynakları arasında olan defne yaprağının hasadına başlandı. 10 köyde 3 bin ailenin geçim kaynağı olan defne yaprağı, hasadın ardından İzmir'de işlendikten sonra ilaç, gıda, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere yurt dışına ihraç edilecek.Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı 10 köyde, 3 bin ailenin geçim kaynağı olan defne yaprağının hasadına başlandı. Dik yamaçlarda, kayalıklar arasındaki ağaçlardan tahra ile yapılan hasada Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık da katıldı. Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen hasatta, ürünlerin taşınması için atlar da kullanıldı. Hasadın mart sonuna kadar devam edeceği, yaprakların kilosunun 1,30 TL'ye satıldığı belirtildi.

Kentte sadece yer fıstığı, turp ve ıspanak yetiştirilmediğini kaydeden Kaymakam Arık, hasat edilen ürünlerin il dışında işlendikten sonra yurt dışına gönderildiğini söyledi. Ürünlerin ilaç, gıda, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanıldığına dikkat çeken Arık, "Ürünler Kadirli'mizden çıktıktan sonra İzmir'e gidiyor. Burada işlendikten sonra büyük bölümü ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Defne yaprağı gastronomide de önemli rol oynuyor. Son yıllarda gıda sektöründe çok kullanılıyor. Defne, köylülerimiz için 'define' anlamını taşıyorö dedi.