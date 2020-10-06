İslahiye'de 32 büyükbaş, '3 gün hastalığı'ndan öldü - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 32 büyükbaş hayvan '3 gün hastalığı' olarak bilinen sığır hastalığı nedeniyle telef oldu.

İslahiye'ye bağlı Örtülü, Şahmaran, Akınyolu ve Elbistanhöyüğü mahallelerinde hayvanlar birbiri ardına telef olmaya başladı. Sahiplerinin çağrısıyla mahallere giden veteriner hekimlerin incelemesinde, hayvanların '3 gün hastalığı' olarak bilinen; kısa süreli ateş, titreme, topallık ve kaslarda güçsüzlükle ortaya çıkan bir sığır hastalığına yakalanarak, yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Hayvanların hastalığa karşı aşılandığı mahallelerde inceleme yapan veteriner hekim Bülent Durna , "Büyükbaş hayvanlarda yüksek ateş ile başlayan 3 gün hastalığı adı verilen hastalık sonbaharın ilk aylarında kan emen uçucu sineklerden bulaşan bir hastalıktır. Besicilerin bu dönemde hayvanlarını sık sık kontrol etmeleri gerekiyor" dedi.

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