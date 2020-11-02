İslahiye'de, 5 ve 9'uncu sınıf öğrencileri derste - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 5 ve 9'uncu sınıf öğrencileri için ders zili çaldı.2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 1495 beşinci sınıf, 2003 dokuzuncu sınıf olmak üzere 3498 öğrenci için ders zili çaldı. Aileleriyle gelen 5'nci sınıf öğrencileri heyacan ve mutlulukları görülürken, sınıflara sosyal mesafe kuralına göre alındı. Okul idarecileri tarafından ders öncesi öğrencilere, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu.