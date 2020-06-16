İslahiye'de 50 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı - Son Dakika

İslahiye'de 50 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan astım hastası kadın hastanede tedavi altına alınırken kadının yaşadığı ve 50 kişinin bulunduğu apartman karantina altına alındı.

Fevzi Paşa 2 Erap TOKİ konutlarının bulunduğu Göltepe Mahallesi'nde yaşayan ve astım hastası olduğu öğrenilen K.Y., rahatsızlanması üzerine İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Burada şüphe üzerine doktorlar kadına korona virüs testi yaptı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yaşlı kadın, İslahiye Devlet hastanesi'ne tedavi altına alınırken kadının yaşadığı 50 kişilik apartman karantına altına alındı. Filyasyon ekibinin yaptığı çalışma yürüttüğü evde İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 14 gün süre ile karantina uygulanacak.Aynı binada ikamet eden iki kişiye de belirtiler üzerine test yapıldığı sonuçların beklendiği öğrenildi.

Karar üzerine bölgeye gelen ve binanın girişine şerit çeken jandarma ekipleri, binaya giriş çıkışları engelledi. Alınan test sonuçlarının da pozitif çıkması halinde ise siteye giriş ve çıkışların yasaklanacağı belirtildi.

İlaçlama ve dezenfekte çalışması yapılan binada yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.