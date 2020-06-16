İslahiye'de 50 kişinin yaşadığı bina karantinaya alındı - Son Dakika

İlaçlama ve dezenfekte çalışması yapılan binada yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

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Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu