İslahiye'de 58. Kütüphane Haftası kutlandı - Son Dakika

İslahiye ilçesinde 58. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında Sabiha- Aziz Bali ilçe Halk Kütüphanesinde program düzenlendi.

Eski Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali tarafından 2019 yılında yaşamını yitiren annesi Sabiha Bali'nin anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki törene, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğretmen ve öğrenciler ile kütüphane ziyaretçileri katıldı.

Kütüphane Müdür Vekili Ahmet Güçlüer, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törende, kütüphanede en çok kitap okuyanlara da ödüller verildi.