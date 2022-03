İSLAHİYE'DE 70 BİN ZEYTİN FİDANI DAĞITILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi 'Her Kişiye Bir Fidan' projesi kapsamında 70 bin zeytin fidanı dağıttı.

Belediye Başkanı Kemal Vural, 'Barışın sembolü zeytin fidanlarının Rusya- Ukrayna savaşına ve dünya barışına katkı sağlaması amacıyla dağıttık"dedi.

İslahiye Belediyesi, yoğun yağan kar nedeniyle zeytin ağaçları zarar gören çiftçilere destek olmak amacıyla 'Her Kişiye Bir Fidan' projesini başlattı. Proje kapsamında vatandaşlara 70 bin zeytin fidanı dağıttı.Fidan dağıtımı için düzenlenen törene,İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Barışın sembolü zeytin fidanlarının Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere dünya barışına katkı sağlaması amacıyla dağıttıklarını aktaran Kemal Vural, '2014 yılında göreve geldiğimiz günden bugüne kadar badem,fıstık,çam,çınar ve çeviz olmak üzere 70 bin fidan diktik.ilçemizin nüfusu 68 bin biz 70 bin fidanla her kişiye bir fidan dikeceğiz. Sertifikalı zeytin fidanlarımız yılda yüzde 80 verim vermekte. Burada amacımız dikilen her zeytin fidanında 10 yıl sonra her ağaçta 40 kilo verim alarak ekonomiye katkı sağlamaktırdedi.

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğl ise, çiftçilere yönelik desteklerin ekonomiye katkı sağlayacağını ifade ederek şöyle dedi

"Tamamen belediyemizin finansörlüğünde ilçemizde zeytin fidanı dağıtılmaya başlandı. Zeytin ölmez bir ağaç. Önümüzdeki yıllarda meyvesini çiftçilerimiz görerek kazanacak ve ekonomiye destek sağlayacaktır. Bu savaşta gördükkü kendi kendimize yetmemiz,mümkün olduğu kadarıyla tarımsal ürünü ve verimi arttıracak çabalar içerisinde bulunmamız gerekiyor."