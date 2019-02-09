İslahiye'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı. Çamlıca Mahallesi
, İstasyon Caddesi'ndeki açılışa, milletvekilleri Müslüm Yüksel
, Mehmet Erdoğan
, Derya Bakbak
, Mehmet Sait Kirazoğlu
, Ahmet Uzer
, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar
, İslahiye Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Kemal Vural
, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan
, MHP
İlçe Başkanı Metin Şentürk
, MHP İlçe Teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.
Vatandaşlar yağmura rağmen meydanı doldurdu.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel
, vatandaşlardan seçimlerde destek istedi.
İslahiye Belediye Başkanı Vural da göreve geldiği 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği icraatları anlattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin
de Cumhur İttifakı'nın önemini belirtti, destek istedi.
Konuşmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı.