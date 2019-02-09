Son Dakika Haberleri: İslahiye'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

İslahiye'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

32 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı.

İslahiye'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı.


Çamlıca Mahallesi, İstasyon Caddesi'ndeki açılışa, milletvekilleri Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ahmet Uzer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, İslahiye Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Kemal Vural, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan, MHP İlçe Başkanı Metin Şentürk, MHP İlçe Teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar yağmura rağmen meydanı doldurdu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel, vatandaşlardan seçimlerde destek istedi.


İslahiye Belediye Başkanı Vural da göreve geldiği 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği icraatları anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Cumhur İttifakı'nın önemini belirtti, destek istedi.

Konuşmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:10 Kaynak: AA

Müslüm Yüksel, Çamlıca Mahallesi, Gaziantep, Güncel
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