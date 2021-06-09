İslahiye'de akademik başarı ortalamasını artırmaya yönelik işbirliği - Son Dakika

İslahiye ilçesindeki Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Okul başarısını etkileyen okul yönetimi, akran, aile, öğretim yöntem ve teknikleri ile aile gibi faktörlerde iyileştirme ve geliştirme sağlayarak kentte akademik başarı oranının Türkiye ortalamasının üzerine çıkarılması amaçlanan işbirliğinin protokolü, Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy ile okul müdürü Bayram Telli arasında imzalandı.

Prof. Dr. Paksoy, fakülte olarak projeyi önemsediklerini belirterek, bu projede yer almaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Okul Müdürü Telli de protokolün hayırlı olmasını diledi.