İSLAHİYE'DE ANIZ YANGINI - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, çevre yolu kenarında meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İslahiye- Nurdağı çevreyolunda anız yangını nedeniyle yükselen duman karayolunda bulunan sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Duman sebebiyle araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken, bazı otomobiller farlarını yakarak ilerledi. Refüjlerdeki çiçeklere zarar veren yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.