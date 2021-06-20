İslahiye'de anız yangını az kalsın fabrikayı yok ediyordu - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde anız yangını, fabrikaya sıçramak üzereyken itfaiyenin ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Kırmıtlı mevkiinde faaliyet gösteren salça ve biber fabrikasının arka kısmında meydana gelen anız yangını, fabrikaya sıçramak üzereyken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu büyük bir faciadan dönüldü. Yangında fabrikanın deposundaki malların bir kısmı ise zarar gördü.

Depoda yaklaşık 5 milyon liralık ihracata hazır ürün bulunduğunu söyleyen fabrika sahibi Hamit Yalçınkaya, " Almanya, Kanada ve İngiltere gibi birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, malımız mahvoldu. Nereye taşıyayım bunları, yetkililer buna bir dur desin artık. Burada 1 milyon liralık bidon var. Hepsi petrolden yapılıyor. Bunlar bir tutuşsa itfaiye bile söndüremez" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan alanda bir süre soğutma çalışması yaparken, yangınların ekili alanların biçilmesinin ardından arazide kalan sapları yakmak isteyen bazı çiftçiler tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP