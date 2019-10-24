İslahiye'de armut ve barbunya hasadı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde armut ve barbunya hasadı yapıldı.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye'de bu yıl 200 dekar alandaki armut bahçelerinde hasadın sürdüğünü belirtti.

Köse, yörede taş ve deveci cinsi armut türlerinin yetiştirildiğini aktararak, bu sezon 300 ton rekolte beklediklerini ifade etti.

Çiftçi Mesut Çoban ise bahçesinde 50 armut ağacının bulunduğunu belirterek, "Amanosların zirvesindeki Huzurlu Yaylası'nda yetişen meyvelerin aroması ve lezzeti bir başka oluyor." dedi.

Armudun kilosunun 1-1,5 lira arasında değiştiğini anlatan Çoban, bu sezon yüksek verim beklediklerini kaydetti.

Öte yandan her çeşit sebzenin yetiştirildiği bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda 45 dekar alanda barbunya hasadı da sürüyor.

Çiftçi Mehmet Demir, mahallede yaklaşık 100 hanede barbunya yetiştirildiğini belirterek, ürünün kilogramının yaş olarak 5, kurutulduğunda ise 10 liradan alıcı bulduğunu söyledi.