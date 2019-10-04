İslahiye'de asayiş uygulaması
1 saat önce
İslahiye'de asayiş uygulamasıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:37 Kaynak: DHA
İslahiye'de asayiş uygulaması
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ve Asayiş ekipleri, ilçe merkezinde uygulama noktası oluşturdu. Şüpheli kişi ve araçları durduran ekipler, ruhsat, kimlik ve alkol kontrolü yaptı. 2 saat süren denetimlerde 64 araç durduruldu.Yapılan kontrol ve denetimlerde 6 sürücüye değişik maddelerden cezai işlem yapıldı.
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