Son Dakika Haberleri: İslahiye'de asayiş uygulaması
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İslahiye'de asayiş uygulaması

1 saat önce

İslahiye'de asayiş uygulamasıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.

İslahiye'de asayiş uygulaması

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ve Asayiş ekipleri, ilçe merkezinde uygulama noktası oluşturdu. Şüpheli kişi ve araçları durduran ekipler, ruhsat, kimlik ve alkol kontrolü yaptı. 2 saat süren denetimlerde 64 araç durduruldu.Yapılan kontrol ve denetimlerde 6 sürücüye değişik maddelerden cezai işlem yapıldı.

İslahiye'de asayiş uygulaması

İslahiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:37 Kaynak: DHA
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