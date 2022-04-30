İSLAHİYE'DE 'BAYRAMINI KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ - Son Dakika
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İSLAHİYE'DE 'BAYRAMINI KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ

30.04.2022 15:41

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla 'Bayramınız kemerli olsun' deneyimi yapıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla 'Bayramınız kemerli olsun' deneyimi yapıldı.

Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce,İlçe Emniyet Müdür vekili Başkomiser Hasan Boncuk ile birlikte İslahiye- Hassa karayolunda denetime katıldı. Kaymakam Anteplioğlu,sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız konusunda uyararak broşür dağıttı.

Denetim sonrası açıklama yapan Kaymakam Mustafa Anteplioğlu,"İçişleri Bakanlığımızın Ramazan bayramı vesilesiyle trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak anlamında çok ciddi kararlılığı var.Sürücülerimizin ve yolcularımızın seyahat ederken trafik kurallarına uymalarını,kazasız belasız yolculuk geçirmelerini diliyoruz.Kurallar hepimiz için. Tüm vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. Bayram boyunca vatandaşlarımızın güvenliği için polis ve jandarmamız görevi başında olacaktık"dedi.

İSLAHİYE'DE 'BAYRAMINI KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ
İSLAHİYE'DE 'BAYRAMINI KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ
İSLAHİYE'DE 'BAYRAMINI KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ
İSLAHİYE'DE 'BAYRAMINI KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ

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Ramazan Bayramı, Hisarcık, İslahiye, Hassa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSLAHİYE'DE 'BAYRAMINI KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ - Son Dakika


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