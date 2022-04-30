İSLAHİYE'DE 'BAYRAMINI KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla 'Bayramınız kemerli olsun' deneyimi yapıldı.

Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce,İlçe Emniyet Müdür vekili Başkomiser Hasan Boncuk ile birlikte İslahiye- Hassa karayolunda denetime katıldı. Kaymakam Anteplioğlu,sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız konusunda uyararak broşür dağıttı.

Denetim sonrası açıklama yapan Kaymakam Mustafa Anteplioğlu,"İçişleri Bakanlığımızın Ramazan bayramı vesilesiyle trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak anlamında çok ciddi kararlılığı var.Sürücülerimizin ve yolcularımızın seyahat ederken trafik kurallarına uymalarını,kazasız belasız yolculuk geçirmelerini diliyoruz.Kurallar hepimiz için. Tüm vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. Bayram boyunca vatandaşlarımızın güvenliği için polis ve jandarmamız görevi başında olacaktık"dedi.