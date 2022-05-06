İslahiye'de besicilere küçükbaş yetiştiriciliği eğitimi - Son Dakika
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İslahiye'de besicilere küçükbaş yetiştiriciliği eğitimi

06.05.2022 15:13
İslahiye'de besicilere küçükbaş yetiştiriciliği eğitimi

İslahiye ilçesindeki besicilere "Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi" çerçevesinde eğitim veriliyor.

İslahiye ilçesindeki besicilere "Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi" çerçevesinde eğitim veriliyor.

İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle sürdürülen proje kapsamında ilçedeki besicilerin, küçükbaş hayvancılıkta bilinçlendirme ve verimli üretim hedefleniyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksel Şahin, kurumlarının toplantı salonundaki eğitimlerde yaptığı konuşmada, kurslara 22 kişinin katıldığını ve veterinerlerin katılımcılara 104 saat teorik ve pratik eğitim verdiğini belirterek, kurs sonunda sertifika verileceğini dile getirdi.

Kurslarda, koyun ağılı, keçi barınağı kurma, koyun ve keçi ırkını seçme, küçükbaş hayvanları besleme ve bakımı konuları ele alınıyor.

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Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, İslahiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye'de besicilere küçükbaş yetiştiriciliği eğitimi - Son Dakika


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