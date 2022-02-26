İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı - Son Dakika
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İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı

26.02.2022 11:58

İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton blok yüklü bir tır, çevre yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton blok yüklü bir tır, çevre yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Tırın devrilmesinden ve beton bloklardan birinin yola düşmesinden dolayı bir süre trafiğe kapanan İslahiye Çevre Yolu ekiplerin yoğun çabaları sonucunda tekrardan açıldı.

Kaza, İslahiye ile Nurdağı arasında bağlantıyı sağlayan İslahiye Çevre Yolu üzerinde Organize Sanayi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Nurdağı İstikametinden İslahiye Organize Sanayi Bölgesine doğru seyreden 06FY1978 plakalı beton blok yüklü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünden çıkan tır beton bloklardan birinin yere düşmesiyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yan yattı. Yan yatan tırda bulunan 3 beton bloktan biri yola düştü. Kaza nedeniyle çevre yolu trafiğe kapanırken trafik polisleri yolda önlem aldı.

Çevre yolu düşen beton blokun vinçle kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken getirilen beton blokların İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların inşaatında kullanılacağı öğrenildi.

İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı
İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı
İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı
İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı
İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı
İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı
İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı
İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı
İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı
İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı

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Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İslahiye'de beton blok yüklü tır yan yattı - Son Dakika


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