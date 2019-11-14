Son Dakika Haberleri: İslahiye'de bir araç dolusu kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa İslahiye'de bir araç dolusu kaçak sigara ele geçirildi

İslahiye'de bir araç dolusu kaçak sigara ele geçirildi

7 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İslahiye'de bir araç dolusu kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi.


İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hatay Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. İçerisinde iki şahsın da bulunduğu araçta yapılan kontrollerde bin 715 paket gümrük kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili araçta bulunan M.Ş ve Z.U isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
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