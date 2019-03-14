Son Dakika Haberleri: İslahiye'de "Bir Eğitim Yuvası Olarak Aile" Konferansı

İslahiye'de "Bir Eğitim Yuvası Olarak Aile" Konferansı

29 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Bir Eğitim Yuvası Olarak Aile" konferansı verildi.

İslahiye'de
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Bir Eğitim Yuvası Olarak Aile" konferansı verildi.

İslahiye Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun yürüttüğü aile konulu proje kapsamında, İslahiye Kız Anadolu İmam Hatip ve Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin öğrencileri ve ailelerine yönelik konferans, İslahiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin salonunda düzenlendi.

Programda, İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, "Bir Eğitim Yuvası Olarak Aile" başlıklı sunum yaptı.

Çocuğun ilk öğretmeninin annesi ve ilk mektebinin de aile yuvası olduğunu vurgulayan Müftü Yıldırım, aile içinde çocukların ebeveynlerine, ebeveynlerin de çocuklarına karşı görev ve sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Yıldırım, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurması gerektiğine değinerek, çağın bilgi ve iletişim araçlarının doğru şekilde kullanılması gerektiğini kaydetti.

Program, okul müdürü Ali Gül'ün Müftü Yıldırım'a veliler ve öğrenciler adına çiçek takdimiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Cemil Meriç, Gaziantep, Güncel
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