İslahiye'de bir iş yeri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - GAZİANTEP - Son Dakika

Polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilen iş yerine, "Bu bina Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştır." yazısı asıldı.

Atatürk Mahallesi'nde oturan ve karantinada bulunan kişinin, temas halinde olduğu belirlenen şahıs ve işlettiği giyim mağazasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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