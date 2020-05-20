İslahiye'de bitkin bulunan kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu yavrusu, koruma altına alındı.

İslahiye'de yol kenarında gördüğü uçamayan kulaklı orman baykuşunu yavrusunu eline alan vatandaş, İslahiye Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.



Kuşu su ve yemle besleyen ekipler daha sonra İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

Zabıta personeli Haydar Barak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşu bulan vatandaşın bir süre "Yakınlarda annesi vardır" diye bölgede beklediğini ancak gelmeyince doğada başına bir şey gelir düşüncesiyle alıp kendilerine getirdiğini anlattı.

Koruma altına alınan baykuşun Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderileceği kaydedildi.