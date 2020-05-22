İslahiye'de bu yıl bayram kömbesine ilgi azaldı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ramazan Bayramı'nın geleneksel lezzetlerinden kömbenin satışları bu yıl azaldı.

Hacıali Öztürk Mahallesi'nde 25 yıldır faaliyette olan fırın işletmecisi Ökkeş Pamuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kömbenin genellikle evlerde hazırlanıp fırınlarda pişirildiğini ancak salgın dolayısıyla fırınlarda tepsili yemek ve kömbe pişirilmesinin yasaklanması nedeniyle durumun değiştiğini söyledi.

Pamuk, İslahiye genelinde geçen yıl 40 ton civarında fırınlarda pişirilerek satışa sunulan geleneksel kömbenin Kovid-19 nedeniyle bu yıl yarı oranında düştüğünü belirtti.

İlçede fıstıklı, tahinli ve cevizli olarak yapılan kömbenin kilogramının 15 ila 22 liradan alıcı bulduğunu aktaran Pamuk, her yıl 15-20 kilogram bayram kömbesi alan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 ile 3 kilogram kömbe aldığını kaydetti.