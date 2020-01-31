İslahiye'de buğday üreticilerine eğitim - Son Dakika
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İslahiye'de buğday üreticilerine eğitim

6 saat önce

İslahiye ilçesinde "İslahiye ve Nurdağı İlçeleri tarım alanlarında önümüzdeki 100 yıldaki Buğday verim tahminleri" konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

İslahiye'de buğday üreticilerine eğitim, System.String[]

İslahiye ilçesinde "İslahiye ve Nurdağı İlçeleri tarım alanlarında önümüzdeki 100 yıldaki Buğday verim tahminleri" konulu eğitim toplantısı düzenlendi.


İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ömer Vanlı konuşmacı olarak katıldı.


Toplantıda İslahiye ve Nurdağı İlçelerinin tarım alanlarında önümüzdeki 100 yıldaki buğday verim tahminleri konuşuldu.


Toplantıya katılan çiftçilere hububat üreticilerinin küresel ısınmaya bağlı sıcaklıktan kaynaklı gelecek 100 yılda karşılaşacakları sorunlar ve çözüm önerileri anlatıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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