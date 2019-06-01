Son Dakika Haberleri: İslahiye'de buğday ve arpa hasadı başladı
Son Dakika Genel Haber

İslahiye'de buğday ve arpa hasadı başladı

1 saat önce

İslahiye'de buğday ve arpa hasadı başladıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 147 bin dekar araziye ekili olan buğday ve arpanın hasadına başlandı.

İslahiye'de buğday ve arpa hasadı başladı
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 147 bin dekar araziye ekili olan buğday ve arpanın hasadına başlandı.
Yıl boyunca havanın yağışlı geçmesiyle buğday ve arpada rekoltenin yükseldiği görülürken, bölgedeki çiftçinin de yüzü güldü. Hasadına başlanılan buğdayın dekar başına 400 ile 750 kilogram verdiği belirlenirken, arpanın da dekar başına 300 ile 400 kilogram ürün elde edildiği tespit edildi.
Arazisinde ekili buğdayı biçerdöverle biçtiren çiftçi Musa Daşkıran, gübre ve mazotun pahalı olduğunu söyleyerek, "Kasım ayında arazime buğday ektim. Bu sene yağışların iyi geçmesiyle verimin iyi olacağını bekliyorum. Topraklarımız bereketli topraklardır. Mazot ve gübre fiyatları biz çiftçilerin belini büküyor. Bu sene iklim güzel oldu ancak, mazot ve gübre fiyatlarının yüksek olmasıyla giderlerimiz çok" diye konuştu.
Hasatta elde edilen arpa ve buğdayın, Nurdağı ve Türkoğlu'nda bulunan lisanslı depolara taşınacağı öğrenildi.
İslahiye'de buğday ve arpa hasadı başladı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
Gaziantep, İslahiye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aslı Enver, final yapan İstanbullu Gelin'e veda mesajıyla duygulandırdı Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:23:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslahiye'de buğday ve arpa hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]