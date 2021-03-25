GAZİANTEP İslahiye'de cami hoparlörlerinden fırtına ve soba zehirlenmesi uyarısı - Son Dakika

GAZİANTEP İslahiye'de cami hoparlörlerinden fırtına ve soba zehirlenmesi uyarısı
25.03.2021 21:54
İslahiye'de cami hoparlörlerinden fırtına ve soba zehirlenmesi uyarısıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle hoparlörlerden karbanmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı anonsları yapıldı.
İslahiye'de cami hoparlörlerinden fırtına ve soba zehirlenmesi uyarısı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle hoparlörlerden karbanmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı anonsları yapıldı.
İslahiye'de cami hoparlörlerinden şiddetli fırtına nedeniyle olası zehirlenmelere karşı uyarıda bulunuldu. Vatandaşlardan gerekli duyarlılığı göstermesi istenen uyarı anonslarında; İlçemizde meydana gelebilecek şiddetli rüzgardan ve fırtına şeklinde esmesinde dolayı, soba zehirlenmelerine ve ağaç devrilesi, çatı uçmalarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ilanen duyrulur denildi.
Son Dakika Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Fransız bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Yeni salgının ortaya çıkacağı ülkeler sıralandı Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton