İslahiye'de cami hoparlöründen taziyelerin toplu şekilde yapılmaması uyarısı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde camilerin hoparlöründen taziyelerin toplu şekilde yapılmaması uyarısı yapılıyor.

İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara günde en az bir defa olmak üzere cami ve belediye hoparlöründen uyarılar yapılıyor.

Dervişiye Camisi'nin hoparlöründen yapılan anonsta, "Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin." deniliyor.

Vatandaşlar, kurallara dikkat ettiklerini ve uyduklarını, uyarıların yerinde olduğunu kaydetti.