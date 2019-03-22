Son Dakika Haberleri: İslahiye'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Göreve Başladı

İslahiye'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Göreve Başladı

10 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 10 çarşı ve mahalle bekçisi, göreve başladı.

İslahiye'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Göreve Başladı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 10 çarşı ve mahalle bekçisi, göreve başladı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri, saat 22.00'den, 06.00'ya kadar görev yapıyor.

Bekçiler, nöbetçi komiserden aldıkları talimatlara göre kentin farklı noktalarında yaya ve araçla devriye yapacakları bölgelere dağılıyor.

Mahalle sakinlerinden okul servisi şoförlüğü yapan Remzi Polat, çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden eskiden olduğu gibi görev yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Polat, bekçi düdüğünün çalmasının kendilerine güven verdiğini, evlerinde huzurla uyuduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:37 Kaynak: AA

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