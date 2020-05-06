İslahiye'de CHP'li belediye meclis üyesi partisinden istifa etti - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, CHP'li belediye meclis üyesi Mustafa Gelebek partisinden istifa etti.



Gelebek, yaptığı yazılı açıklamada, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP üyeliğinden ve partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini aktaran Gelebek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki hayatımda bir parti şemsiyesi altında değil, bağımsız birisi olarak devam etmeyi ve mümkün mertebe iç dünyama yönelik duygulara zaman ayırmayı düşünüyorum.

Kutuplaşmaların doruğa ulaştığı bir dönemde benim tarafım partiler değil. Vatan, bayrak, millet ve devletim ve dinim için yapılan her doğruların yanında oldum, inşallah da yanında olmaya da devam edeceğim. Hepinize saygılarımı sunuyorum."

CHP'nin İslahiye Belediyesi'ndeki 9 olan Meclis üye sayısı Gelebek'in istifasıyla 8'e düştü.