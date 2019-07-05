Son Dakika Haberleri: İslahiye'de çocuklar süs havuzunda serinliyor
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İslahiye'de çocuklar süs havuzunda serinliyor

53 dakika önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

İslahiye'de çocuklar süs havuzunda serinliyor, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.
Hava sıcaklığının 40 derecelere ulaştığı ilçede sıcaktan bunalan yetişkinler ağaç gölgelerinde zaman geçirirken, çocuklar ise parklardaki süs havuzlarına girerek serinliyor. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, görevlilerin uyarısıyla havuzlardan çıkıyor.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:13 Kaynak: DHA
gaziantep, Güncel
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