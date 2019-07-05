İslahiye'de çocuklar süs havuzunda serinliyor
1 saat önce
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:01 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in İslahiye
ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.
Hava sıcaklığının 40 derecelere ulaştığı ilçede sıcaktan bunalan yetişkinler ağaç gölgelerinde zaman geçirirken, çocuklar ise parklardaki süs havuzlarına girerek serinliyor. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, görevlilerin uyarısıyla havuzlardan çıkıyor.
- Gaziantep
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